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30 сентября 19, 09:01
В Новой Зеландии разбился самолет, есть жертвы
самолет
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Тела двоих людей, находившихся на борту частного легкоматорного самолета, нашли в ходе поисковых операций.

Частный легкомоторный самолет разбился на территории национального парка Тараруа Рендж на Северном острове Новой Зеландии. два человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает New Zealand Herald.

Легкомоторный самолет вылетел с аэродрома Фокспайн, который расположен в 100 км к северу от Веллингтона и потерял связь с землей вечером в воскресенье. В понедельник утром в ходе поисковых операций были обнаружены обломки самолета, а также тела пилота и пассажира.

Полиция Новой Зеландии и управления гражданской авиации проводят расследование и выясняют причины аварии.

Ранее сообщалось, что в США пассажирский самолет загорелся при взлете.

А в Хорватии самолет совершил аварийную посадку на трассе. Во время полета на высоте 300 метров у самолета отказал двигатель.
bigmir.net
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