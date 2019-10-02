Трамп хочет встретиться со своим разоблачителем: что сказал

На фоне возможного импичмента президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет лично встретиться с сотрудником разведки, который написал на него анонимную жалобу. Об сообщил у себя в Twitter.

"Как и любой американец, я заслуживаю возможность встретиться с моим обвинителем, особенно если этот обвинитель, так называемый разоблачитель, представляет идеальный разговор с зарубежным лидером в совершенно не точной и ложной манере", - отметил Трамп.

Трамп уточнил, что хочет встретиться не только со своим обвинителем, который "представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставлял ему эти данные, которые в значительной степени неверные".

"Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!" – подчеркнул Трамп.

***





Из-за этого в Конгрессе инициировали импичмент хозяину Белого дома.





Еще ранее СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента, возможно, связанного с коррупцией в Украине.





СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. Трамп все отрицает — и показал стенограмму того разговора с Зеленским: читайте ее полный текст.