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30 сентября 19, 09:53
Трамп хочет встретиться со своим разоблачителем: что сказал
Трамп
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Президент США заявил, что информатору, передавшему разоблачителю сведения о его разговоре с Владимиром Зеленским, грозят "серьезные последствия"

На фоне возможного импичмента президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет лично встретиться с сотрудником разведки, который написал на него анонимную жалобу. Об сообщил у себя в Twitter.

"Как и любой американец, я заслуживаю возможность встретиться с моим обвинителем, особенно если этот обвинитель, так называемый разоблачитель, представляет идеальный разговор с зарубежным лидером в совершенно не точной и ложной манере", -  отметил Трамп.

Трамп уточнил, что хочет встретиться не только со своим обвинителем, который "представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставлял ему эти данные, которые в значительной степени неверные".

"Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!" – подчеркнул Трамп.

***

В сентябре разведка США обеспокоилась разговором Трамп-Зеленский в июле: якобы президент США "давил" на собеседника. 

Из-за этого в Конгрессе инициировали импичмент хозяину Белого дома. 

Еще ранее СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента, возможно, связанного с коррупцией в Украине. 

СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. Трамп все отрицает — и показал стенограмму того разговора с Зеленским: читайте ее полный текст.
liga.net
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