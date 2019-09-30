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30 сентября 19, 10:55
Сегодня открывается сессия ПАСЕ: делегации Украины не будет
ПАСЕ
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Новая делегация Украины в ПАСЕ не будет участвовать в осенней сессии из-за возврата россиян

В Страсбурге 30 сентября-4 октября будет проходить осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает Укринформ.

Запланированы торжества по случаю 70-летия Совета Европы.

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Образованная в Верховной Раде девятого созыва постоянная делегация в ПАСЕ не будет подавать заявки на утверждение своих полномочий, поэтому не будет участвовать в осенней сессии в ответ на безусловное возвращение российской делегации в ПАСЕ.

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1 октября в ПАСЕ обратится и ответит на вопросы президент Франции Эмманюэль Макрон. По информации секретариата Ассамблеи, ему уже предварительно поставлены 89 вопросов от делегатов.

Макрон примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы, которые пройдут на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере.

"Не исключается, что некоторые национальные делегации будут бойкотировать участие в церемонии в ответ на присутствие в ПАСЕ российской делегации", - отмечается в сообщении.

В формате отдельного события пройдет обмен мнениями с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

2 октября к Ассамблее впервые обратится новый генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич. Она также проведет первую пресс-конференцию для журналистов.

В этот же день делегаты будут избирать вице-президента ПАСЕ по квоте российской делегации.

В течение этой недели в Страсбурге будет находиться украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов.

Он встретится с общественностью в Постоянном представительстве Украины при Совете Европы, а также примет участие в событии в ПАСЕ по проблематике разрушения авторитарными режимами механизма защиты прав человека.

Будет объявлен лауреат нынешней правозащитной премии ПАСЕ имени Вацлава Гавела.

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liga.net
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