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30 сентября 19, 19:29
Трамп о разговоре с Зеленским: "Дело закрыто!"
Дональд Трамп
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Американский президент настаиват на том, что отсутствие давления на Зеленского подтвердил сам президент Украины.
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело о якобы его давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного звонка закрыто, поскольку последний сам это подтвердил.

"Еще раз: президент Украины сказал, что не було (ноль) давления на него с моей стороны. Дело закрыто!" - написал он в Twitter в понедельник, 30 сентября.

Также Трамп заявил, что американский разведчик практически ничего не знал о звонке между президентами. По его словам, жалоба от поддельных заявителей не проходит. В основном речь идет о звонке к президенту Украины, который во имя прозрачности, он немедленно передал Конгрессу и общественности. 

Кроме того, Трамп обвинил Шиффа в искажении содержания своей беседы с Зеленским и потребовал привлечь его к ответственности за госизмену.

"Представитель Адам Шифф незаконно составил фейковое и ужасное заявление, представив его как мое, как наиболее важную часть моего разговора с президентом Украины, и зачитал его Конгрессу и американскому народу. Это не соответствовало тому, что я сказал по телефону. Арестовать за госизмену?" - написал Трамп.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента. 

На прошлой неделе Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, но демократы продолжают настаивать на импичменте президента.
bigmir.net
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