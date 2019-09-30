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30 сентября 19, 19:37
США ввели санкции против двух гражлан и трех компаний РФ
санкции
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Минфин США объявил о санкциях в отношении двух россиян и трех компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований ("фабрика троллей").

Об этом сообщается на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Ограничительные меры связаны с возможным вмешательством в американские выборы.

Под санкции попали россияне Денис Кузмин и Игорь Нестеров, которые связаны с "фабрикой троллей".

Кроме того, санкции ввели против трех компаний - Beratex Group, Autoplex Transport и Linburg Industries, которые Минфин США связал с Евгением Пригожиным.

Напомним, в феврале 2018 года американские власти предъявили обвинение 13 россиянам и трем организациям по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Среди обвиняемых Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей", и бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с "фабрикой троллей". Позже против них были введены санкции.
censor.net.ua
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