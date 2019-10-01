Газ из Украины: Меркель назначила уполномоченного

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Отмечается, что он уже совершил визит в украинское посольство в Берлине.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита с Украиной. Приятно, что свой первый официальный визит Спецпосланник осуществил именно в украинское посольство в Берлине", - говорится в сообщении Мельника в Twitter.

Федеральний канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзеє Уповноваженим уряду щодо забезпечення газового транзиту Україною. Приємно, що свій перший офіційний візит Спецпосланник здійснив саме до посольства у Берліні. Danke f"ur Unterst"utzung @RegSprecher @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/uGKSAoch85





Ранее Меркель разъяснила газовую политику Берлина. Немецкий канцлер заявила, что поддерживает позицию Порошенко, но также не намерена отказываться от Северного потока-2.



