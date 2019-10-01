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30 сентября 19, 22:56
Газ из Украины: Меркель назначила уполномоченного. ФОТО
граф Вальдерзее
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В Германии назначен уполномоченный по транзиту газа из Украины. Он уже совершил визит в наше посольство.

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Отмечается, что он уже совершил визит в украинское посольство в Берлине.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита с Украиной. Приятно, что свой первый официальный визит Спецпосланник осуществил именно в украинское посольство в Берлине", - говорится в сообщении Мельника в Twitter.



Ранее Меркель разъяснила газовую политику Берлина. Немецкий канцлер заявила, что поддерживает позицию Порошенко, но также не намерена отказываться от Северного потока-2.
bigmir.net
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