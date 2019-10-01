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1 октября 19, 09:45
Болтон: Ким Чен Ын не откажется от ядерного оружия
Ким Чен Ын
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По словам Джона Болтона, глава Северной Кореи сделает все возможное, чтобы поддерживать ядерную программу страны.

Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон не верит в то, что Северная Корея когда откажется от ядерного оружия. Об этом он заявил CNN во вторник, 1 октября.

"При нынешних обстоятельствах Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия добровольно", - сказал Болтон.

По его словам, Ким Чен Ын "сделает все, что только может", чтобы поддерживать ядерную программу в своей стране.

Комментируя заявления Трампа, который считает отсутствие ядерных и ракетных испытаний доказательством действенности его стратегии по денуклеаризации, Болтон заметил: КНДР прекратила эти испытания, потому что технология уже существует.

Напомним, 6 августа КНДР осуществила запуски новых управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.

КНДР обвинила США и Южную Корею в нарушении договоренностей
bigmir.net
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