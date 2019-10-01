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1 октября 19, 13:30
Польша поддержала частичный бойкот ПАСЕ
ПАСЕ
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Сегодня проходят торжества по случаю 70-й годовщины Совета Европы

Польша присоединилась к частичному бойкоту несколькими национальными делегациями некоторых официальных мероприятий во время осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сегодня в кулуарах ПАСЕ заявил председатель польской делегации Александр Поцей, сообщает Укринформ.

"Я и моя делегация не будем принимать участия в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы", - отметил Поцей.

1 октября к ПАСЕ обратится и ответит на вопросы президент Франции Эмманюэль Макрон. По информации секретариата Ассамблеи, ему уже предварительно поставлены 89 вопросов от делегатов.

Макрон примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы, которые пройдут на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере.

***

25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, позволившее российской делегации вернуться к работе в ассамблее. 

23 сентября Украина приняла решение не подавать полномочия новой делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. 

30 сентября в Страсбурге открылась осенняя сессия ПАСЕ.
liga.net
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