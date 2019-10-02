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2 октября 19, 08:45
"Происходящее - это не импичмент, а госпереворот", - Трамп
Трамп
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Президент США Дональд Трамп назвал государственным переворотом процедуру импичмента, инициированную демократами в Конгрессе.

Президент США Дональд Трамп назвал государственным переворотом процедуру импичмента, инициированную демократами в Конгрессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее - это не импичмент, а государственный переворот", - заявил он.

Трамп также отметил, что целью переворота является попытка отобрать у американцев власть народа, их голоса, свободы, право на оружие, религию, армию, стену на границе и "Богом данные права гражданина США".

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.
censor.net.ua
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