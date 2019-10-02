Fitch прогнозирует замедление роста мировой экономики

Прогноз роста мировой экономики в 2019-20 году был снижен на 0,2% из-за эскалации торговой войны между США и Китаем. Об этом идет речь в докладе агентства Fitch Ratings за сентябрь 2019 года.





Прогнозируется, что глобальный рост экономики сократится до 2,6% в этом году и до 2,5% в следующем году (в 2018 году мировое ВВП возросло на 3,2%). Отмечается, что это будет самый медленный темп роста с 2012 года, когда кризис в еврозоне достиг своего пика.





По данным агентства, прогноз роста Китая на 2020 год был пересмотрен до 5,7% с 6%, а прогноз еврозоны был снижен до 1,1% с 1,3% в июне.









Прогноз роста экономики США на 2020 год также был понижен на 0,1% до 1,7%.





В Fitch ожидают, что рост экономики замедлится во всех 20 развитых и развивающихся странах, охваченных анализом, за исключением Японии.





Ранее сообщалось, что торговая война США и Китая привела к замедлению роста мировой экономики до минимумов за 10 лет и она рискует вступить в новую, длительную фазу низкого роста, если правительства будут продолжать проявлять нерешительность в отношении ответных мер.





С 1 сентября 2019 года США повысили пошлины на товары из Китая объемом 300 млрд долларов не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%. В то же время пошлины на другую группу товаров объемом 250 млрд долларов с 1 октября составят не 25%, а 30%.





А власти Китая в ответ приняли решение о введении пошлин на американские товары, общая сумма которых составляет 75 млрд долларов. Указано, что пошлины составят от 5% до 10% и коснутся более 5 тысяч категорий товаров.





Как известно, с 1 июня 2019 года Китай повысил тарифы на американский импорт на сумму около 60 млрд долларов.





А 10 мая 2019 года вступили в силу новые пошлины США на китайский импорт, суммарная стоимость которого составила 200 млрд долларов в год.





Отметим, что до 2021 года мировая экономика может потерять около 600 млрд долларов в случае дальнейшей эскалации торговых споров между США и КНР, а также введения повышенных пошлин США на китайский импорт.



