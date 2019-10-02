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2 октября 19, 21:54
ВТО разрешила США ввести пошлины на товары из Евросоюза
Airbus
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ВТО разрешила США ввести пошлины в торговле с ЕС на 7,5 миллиардов долларов по тяжбе вокруг Airbus.

Арбитраж Всемирной торговой организации разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые ВТО решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. Об этом говорится в докладе арбитров, опубликованном в среду на сайте организации.

"Соединенные Штаты могут просить орган по разрешению споров дать согласие на ответные меры в отношении Европейского союза и ряда его стран - членов... на уровне, не превышающем в целом $7,496623 млрд ежегодно", - говорится в сообщении. 

Подчеркивается, что эти меры могут быть осуществлены Соединенными Штатами, в частности, в форме приостановки тарифных уступок и соответствующих обязательств, взятых на себя Вашингтоном по Генеральному соглашению по тарифам и торговле от 1994 года.

Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору. ЕС настаивает, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО. Однако в мае 2018 года апелляционный орган ВТО вынес решение в пользу США. 

Ранее сообщалось, что США оценивают ущерб от субсидий ЕС в пользу Airbus в 11 миллиардов долларов ежегодно. Эта сумма - предмет разбирательства в ВТО, результат которого ожидается этим летом. 

 В Airbus потенциальные пошлины назвали неоправданными.
bigmir.net
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