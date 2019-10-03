Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
27.20
USD
24.89
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
2 октября 19, 22:56
Трамп собрал огромную сумму пожертвований после "импичмента"
Трамп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Cумма в 125 миллионов долларов - рекордная и почти в два раза превышает объем пожертвований за аналогичный период предыдущему лидеру Соединенных Штатов Бараку Обаме.

Президент США Дональд Трамп привлек за третий квартал 2019 года 125 млн долларов пожертвований на избирательную кампанию, что стало рекордным показателем в США. Об этом сообщает представитель избирательного штаба Трампа Брэда Парскейла в Twitter.

По сообщению Парскейла, эта сумма практически в два раза больше, чем удалось собрать Бараку Обаме в третьем квартале 2011 года, во время его второго баллотирования на пост президента США. Тогда Обаме удалось собрать 70 млн долларов.

"Огромный "улов" пожертвований в этом квартале. Кампания Республиканской партии и Дональда Трампа собрала 125 млн долларов", - написал Парскейл.

Также сегодня была запущена масштабная рекламная кампания избирательным штабом Трампа, связанная с началом процедуры импичмента президента.

Ранее Трамп назвал "величайшим мошенничеством" попытку Демократической партии запустить процесс его импичмента.
bigmir.net
Ещё по теме:
Трамп первым из президентов США прибыл в Северную Корею
Трамп предлагал сбрасывать ядерные бомбы в ураганы - Axios
Конгресс требует стенограмму беседы Трампа с Зеленским
Зеленский встретился с украинской диаспорой в США
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ВТО разрешила США ввести пошлины на товары из Евросоюза
noimageFitch прогнозирует замедление роста мировой экономики
noimage"Происходящее - это не импичмент, а госпереворот", - Трамп
Лента новостей