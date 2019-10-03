Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
27.26
USD
24.90
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
3 октября 19, 09:49
Трамп: Необходимо поладить с Россией, и мы сделаем это
Трамп и Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По словам американского лидера, это будет разумным шагом

Президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинисте, что Америке необходимо наладить отношения с Россией.

"Следует поладить с Россией, и мы сделаем это, потому что это будет умным решением", - заявил Трамп.

В то же время он проакцентировал, что сейчас, по его мнению, Вашингтон сильнее других стран мира оказывает давление на Кремль.

"Можете Путина спросить. Никто не вел себя жестче с Россией, чем Дональд Трамп", - добавил политик.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что дело о вмешательстве РФ в выборы президента США, которое якобы помогло ему получить кресло в Белом доме, является обманом.

Днями ранее президент Франции Эманнюэль Макрон полностью поддержал возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
liga.net
Ещё по теме:
США усилят военное присутствие в Польше
Трамп тонко подшутил над Зеленским во время их встречи
Минюст США проверили разговор Трампа и Зеленского
"Может быть сценарий, подобный Уотергейтскому скандалу"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трамп собрал огромную сумму пожертвований после "импичмента"
noimageВТО разрешила США ввести пошлины на товары из Евросоюза
Лента новостей