В США упал самолет времен Второй мировой. Погибли 7 человек

В США при падении бомбардировщика Boeing B-17 Flying Fortress в штате Коннектикут семь человек погибли, еще шесть получили травмы, двое – тяжелые. Кроме того, пострадал один человек на земле, сообщает CNN.

Всего на борту самолета находились 10 пассажиров и 3 члена экипажа.

После взлета самолет провел в воздухе несколько минут, после чего экипаж сообщил о поломке и попросил посадку. Во время захода на посадку самолет потерял управление и врезался в ангар.

Напомним, о крушении самолета в аэропорту Коннектикута сообщалось накануне, 2 октября. Точное количество пострадавших на тот момент было неизвестно.

Разбившийся самолет был участником выставки военной авиации Второй мировой войны.



