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3 октября 19, 11:02
В США упал самолет времен Второй мировой. Погибли 7 человек
Boeing B-17 Flying Fortress
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Шесть человек, находившихся на борту, выжили. Бомбардировщик B-17 принимал участие в выставке военной авиации.

В США при падении бомбардировщика Boeing B-17 Flying Fortress в штате Коннектикут семь человек погибли, еще шесть получили травмы, двое – тяжелые. Кроме того, пострадал один человек на земле, сообщает CNN.

Всего на борту самолета находились 10 пассажиров и 3 члена экипажа.

После взлета самолет провел в воздухе несколько минут, после чего экипаж сообщил о поломке и попросил посадку. Во время захода на посадку самолет потерял управление и врезался в ангар.

Напомним, о крушении самолета в аэропорту Коннектикута сообщалось накануне, 2 октября. Точное количество пострадавших на тот момент было неизвестно.

Разбившийся самолет был участником выставки военной авиации Второй мировой войны.


Ранее в городе Риверсайд возле Лос-Анджелеса потерпел крушение истребитель ВВС США F-16. Он упал на крышу нежилого здания, расположенного возле авиабазы. После крушения в строении возник пожар. Пилот успел катапультировался.

А в Ставропольском крае России разбился штурмовик Су-25УБ. Оба пилота погибли.
bigmir.net
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