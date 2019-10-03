В КНДР запустят новейшую баллистическую ракету с подлодки

Власти Северной Кореи (КНДР) отчитались об успешном запуске с подводной лодки новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3.

Об этом сообщило государственное информагентство ЦТАК.

Известно, что запуск происходил на восточном побережье страны утром в четверг, 3 октября.

По данным СМИ, проведенные испытания подтвердили тактические характеристики новой ракеты. При этом, по их словам, угрозы безопасности соседних стран не было.

Указано, что на испытаниях присутствовали руководящие члены Трудовой партии Кореи. Поздравления участникам испытаний направил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Как сообщается, Pukguksong-3 является третьей версией баллистической ракеты, которую КНДР впервые испытала в 2016 году. Уже на следующий год вторая версия ракеты пролетела около 500 километров и упала в Японском море. Совбез ООН тогда осудил действия КНДР.

Напомним, утром 2 октября КНДР провела пуск неопознанных снарядов в направлении Японского моря.





В ответ японское правительство выразило решительный протест из-за запуска двух ракет, одна из которых упала в экономической зоне Японии.