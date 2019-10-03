Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
27.20
USD
24.82
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
3 октября 19, 11:27
В КНДР запустят новейшую баллистическую ракету с подлодки
КНДР
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Проведенные испытания подтвердили тактические характеристики ракеты Pukguksong-3

Власти Северной Кореи (КНДР) отчитались об успешном запуске с подводной лодки новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3.

Об этом сообщило государственное информагентство ЦТАК.

Известно, что запуск происходил на восточном побережье страны утром в четверг, 3 октября.

По данным СМИ, проведенные испытания подтвердили тактические характеристики новой ракеты. При этом, по их словам, угрозы безопасности соседних стран не было.

Указано, что на испытаниях присутствовали руководящие члены Трудовой партии Кореи. Поздравления участникам испытаний направил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Как сообщается, Pukguksong-3 является третьей версией баллистической ракеты, которую КНДР впервые испытала в 2016 году. Уже на следующий год вторая версия ракеты пролетела около 500 километров и упала в Японском море. Совбез ООН тогда осудил действия КНДР.

Напомним, утром 2 октября КНДР провела пуск неопознанных снарядов в направлении Японского моря. 


В ответ японское правительство выразило решительный протест из-за запуска двух ракет, одна из которых упала в экономической зоне Японии.
Delo
Ещё по теме:
В КНДР переизбрали лидера страны
Северная Корея испытала новое "мощное тактическое оружие"
В России встретились Владимир Путин и Ким Чен Ын. ВИДЕО
Для Ким Чен Ына в России исполнили украинские песни
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Политический конкурент Трампа госпитализирован
noimageБритания сняла часть санкции с России
noimageВ США упал самолет времен Второй мировой. Погибли 7 человек
noimageТрамп: Необходимо поладить с Россией, и мы сделаем это
noimageТрамп собрал огромную сумму пожертвований после "импичмента"
Лента новостей