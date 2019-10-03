Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
27.20
USD
24.82
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
3 октября 19, 13:49
Британия сняла часть санкции с России
Посадочный модуль ExoMars
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Поправкой к санкционному закону британцы разрешили поставки в РФ определенного типа ракетного топлива для марсианской миссии

Ради того, чтобы совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса ExoMars шла так, как запланировано, месяц назад Британия частично смягчила санкции против страны-оккупанта РФ. Об этом речь идет в документе на сайте правительства Великобритании.

Британские власти внести поправку к закону об экспортном контроле: благодаря ей теперь можно поставить в Россию топливо для "некоторых космических аппаратов". Эти поставки будут строго проконтролированы, уточняется в документе.

Там не указано, на какой период рассчитано исключение из санкций, какой объем топлива можно поставить, и некоторые другие моменты. По-видимому, это регулируется сторонним документом.

Санкции против РФ, которые приняты в Британии, запрещают поставлять туда гидразин, несимметричный диметилгидразин и метилгидразин для нужд ракетно-космической отрасли. Нарушителю грозит уголовное преследование.

Именно в эту статью были внесены правки, который позволяют ввозить в РФ "определенные вещества для использования в определенных пусковых установках, для запуска или заправки определенных спутников или для проведения определенных тестов и полетов по миссии ExoMars 2020".

Справка. ExoMars 2020 - автоматическая межпланетная станция, часть проекта ExoMars. Состоит из европейского перелетного блока, посадочного модуля (российская посадочная платформа плюс европейский марсоход) и переходника между ними. Цель проекта - поиск возможных следов прошлой или настоящей жизни на Марсе, а также различные исследования на поверхности и в недрах. Ровер рассчитан на земные полгода работы. Масса посадочной платфоры - 827,9 кг, ровера - до 295 кг.

Ученые предлагают "заразить" Марс земными бактериями. Ранее в NASA показали, каким был Марс, пока не потерял плотную атмосферу. 2 октября 2019 года в Украине разрешили частникам осуществлять космическую деятельность.
liga.net
Ещё по теме:
США запустят космические ядерные системы
SpaceX испытала космический корабль будущего Starhopper
В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода. карта
На меня давить может только один человек, - Зеленский. Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Политический конкурент Трампа госпитализирован
noimageВ КНДР запустят новейшую баллистическую ракету с подлодки
noimageВ США упал самолет времен Второй мировой. Погибли 7 человек
noimageТрамп: Необходимо поладить с Россией, и мы сделаем это
noimageТрамп собрал огромную сумму пожертвований после "импичмента"
Лента новостей