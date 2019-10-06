КНДР объявила о провале переговоров с США

КНДР прекратила переговоры со США до конца года.





Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль заявил о провале переговоров с представителями США.





Он заявил, что на властях США возложена ответственность за будущее переговоров между странами.





Со стороны США на переговорах присутствовал спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн. Об этом сообщает «Ренхап».





Отмечается, что переговоры проходили в Стокгольме. Целью встречи представителей КНДР и США стало продвижение реализации соглашения, которое было достигнуто в рамках проходившего в Сингапуре в июне 2018 года первого саммита США — КНДР.





«Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров», — заявил Гиль.





Глава северо-корейской делегации добавил, что дальнейшие переговоры между странами прекращаются до конца 2019 года, и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию