Нидерланды отказались называть себя Голландией

По мнению руководства страны, Голландия у всех ассоциируется с наркотиками и кварталом красных фонарей, в то время как Нидерланды хотят представлять себя как "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем".





Теперь название Нидерланды будет активно применяться на предстоящей в 2020 году олимпиаде в Токио, а также на песенном конкурсе Евровидение-2020. Сборная команда по футболу, также будут называть "командой Нидерландов".





Северная и Южная Голландия – две провинции, находящиеся в Нидерландах. Согласно историческим фактам, ошибочно называть страну Голландией начал Петр I, после того как вернулся на родину после дипломатической миссии.





Напомним, столица Нидерландов - Амстердам - входит в тройку городов мира, жители которых наиболее страдают от наплыва туристов.







