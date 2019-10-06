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6 октября 19, 09:57
Нидерланды отказались называть себя Голландией
Нидерланды
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Название Нидерландов станет официальным брендом на Евровидении-2020 и во время Олимпийских игр-2020.
Власти Нидерландов решили провести "ребрендинг" и отказаться от названия Голландия, сообщает The Guardian.

  По мнению руководства страны, Голландия у всех ассоциируется с наркотиками и кварталом красных фонарей, в то время как Нидерланды хотят представлять себя как "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем". 

 Теперь название Нидерланды будет активно применяться на предстоящей в 2020 году олимпиаде в Токио, а также на песенном конкурсе Евровидение-2020. Сборная команда по футболу, также будут называть "командой Нидерландов". 

 Северная и Южная Голландия – две провинции, находящиеся в Нидерландах. Согласно историческим фактам, ошибочно называть страну Голландией начал Петр I, после того как вернулся на родину после дипломатической миссии.

Напомним, столица Нидерландов - Амстердам - входит в тройку городов мира, жители которых наиболее страдают от наплыва туристов.
bigmir.net
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