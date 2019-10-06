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6 октября 19, 10:02
Турция стягивает войска к границе Сирии
войска Турции
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Анкара начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов, контролирующих регион.
Турция стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении подготовки к военной операции, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат, сообщает телеканал TRT. 

В район Акчакале были направлены дополнительно девять грузовиков с бронетехникой и один автобус с военнослужащими. 

 "Войска были отправлены для усиления воинских частей, дислоцированных на сирийской границе", – говорится в сообщении.

 Ранее сообщалось, что Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии.
bigmir.net
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