Турция стягивает войска к границе Сирии

В район Акчакале были направлены дополнительно девять грузовиков с бронетехникой и один автобус с военнослужащими.





"Войска были отправлены для усиления воинских частей, дислоцированных на сирийской границе", – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии.