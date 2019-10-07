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6 октября 19, 19:52
В Минске проходит митинг против возможной интеграции с РФ
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"Митинг за независимость" организовал оппозиционер Николай Статкевич

В Минске на площади Свободы проходит так называемый "митинг за независимость".

Его участники протестуют, в том числе, против возможной интеграции Беларуси с Россией, сообщает "Радио Свобода".

Указано, что митинг инициировал оппозиционер Николай Статкевич в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты. Принять участие в мероприятии пришли около 100 человек.

Напомним, правительства России и Беларуси в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран.

Она предусматривает частичное объединение их экономических систем в январе 2021 года, создание единых Налогового и Гражданского кодексов и единого внешнеторгового режима, а также централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей.

Ранее Президенту Беларуси Александру Лукашенко передали для одобрения проект программы действий по интеграции страны с Россией. Проект создан на основании Договора о создании Союзного государства, который Минск и Москва подписали в 1999 году.
Delo
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