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7 октября 19, 09:53
В Чили упали неизвестные космические объекты. ВИДЕО
космические объекты
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Это точно не метеориты, сообщают власти.

Ученые были озадачены загадочным огненным шаром, который врезался в Чили на прошлой неделе после того, как официальные лица подтвердили, что это не метеор.

Чилийские власти расследуют происхождение нескольких странных горящих объектов, которые врезались в страну на прошлой неделе. В то же время многие ученые утверждали, что объекты были метеорами. Однако официальные лица подтвердили, что огненные шары, упавшие на Землю, не метеориты. 

На прошлой неделе жители Далкауэ, портового города на южном острове Чили, обратились в социальные сети с сообщениями о неопознанных летающих объектах. 

Некоторые опубликовали фотографии этого явления, поскольку «огненные шары», как сообщается, разбились в нескольких местах по всему городу.

Свидетели описали их как «ярко-красные объекты, разлетающиеся по небу».

Вскоре приехали геологи из Национальной геологической и горнодобывающей службы Чили, чтобы осмотреть семь мест, которые были опалены таинственными объектами.

Как ни странно, местные жители утверждают, что они не слышали никаких шумов, связанных с ударами. Ученые только что опубликовали отчет, подтверждающий, что на объектах не было никаких свидетельств падения метеорита.

Исследователи пришли к выводу, что «не обнаружили никаких следов метеорита», оставленных «светящимися и раскаленными» объектами.

Некоторые эксперты предположили, что объекты могли быть кусочками космического мусора.



Напомним, ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство начало борьбу с космическим мусором.
bigmir.net
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