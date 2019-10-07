След, ведущий в Москву

"Недалеко от бундестага средь бела дня был убит гражданин Грузии. По информации Der Spiegel, за преступлением может стоять российское государство".

Убийство Зелимхана Хангошвили, совершенное 23 августа, "привлекло международное внимание и может привести к дипломатическому кризису", отмечают журналисты издания Майк Баумгэртнер и Александр Сарович.

"Расследование, проведенное Der Spiegel, порталами Bellingcat и The Insider, а также лондонским центром "Досье", показывает: преступление могло быть совершено при поддержке российского государства или даже по его заказу. (...) Спустя неделю после убийства Der Spiegel и партнеры издания по расследованию сообщали, что личность подозреваемого была фиктивной. (...) В российской системе загранпаспортов отсутствовал паспорт с его данными. Кроме того, загранпаспорт был оформлен подразделением российского МВД, которое в прошлом выдавало паспорта агентам российской военной спецслужбы ГРУ, - напоминает издание. - Дальнейшее расследование Der Spiegel, Bellingcat, The Insider и центра "Досье" наводит на мысль о том, что российское государство могло содействовать созданию фиктивной личности убийцы. Так, в актуальной базе данных российских национальных паспортов его имя отмечено грифом: "Сведения о личности защищены законом. Для получения информации свяжитесь с администратором".

"Как удалось узнать Der Spiegel из кругов безопасности, арестованный подозреваемый "имеет хорошую связь с российским посольством" и в тюрьме ведет себя "почти по-военному образцово". По информации Der Spiegel, следователи не видят личных мотивов убийства или связи с организованной преступностью".

"Как сообщало недавно издание Die Zeit, следователи предполагают, что подозреваемый получил оружие от пособников по пути из Варшавы в Берлин. В 1986 году пистолет был продан из Австрии в Эстонию, которая тогда являлась республикой СССР. Ствол оружия был заменен, возможно, для того, чтобы замести следы", - передают журналисты.

"По информации Der Spiegel, в кругах безопасности говорят, что, несмотря на то, что окончательные доказательства совершения убийства по заказу России пока отсутствуют, все указывает на государственную поддержку со стороны Москвы. Тем не менее, расследованием по сей день не занялась федеральная прокуратура ФРГ. Это было бы возможным, если бы за преступлением стояла "спецслужба иностранной державы", (...) так как в таком случае под угрозой оказалась бы внешняя безопасность Германии".

"То, что расследованием пока не занялась федеральная прокуратура, вызывает непонимание. "Представляется, что это преступление несет сильный и явный политический след, - сказал в разговоре с Der Spiegel председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. - Непонятно, почему делом все еще не занялась федеральная прокуратура".

"Политиков беспокоит и судьба семьи Хангошвили: политики, занимающиеся вопросами внешней, внутренней политики и политики безопасности и принадлежащие к разным партиям, недавно выступили в интервью Der Spiegel за предоставление семье Хангошвили права проживания в Германии. По мнению экспертов, бывшая супруга и четверо детей убитого могут оказаться в смертельной опасности, если их депортируют в Грузию".

"В то время как, по информации Der Spiegel, министерство иностранных дел ФРГ пока не связалось с российскими ведомствами, Федеральная разведывательная служба Германии и Федеральное ведомство по охране конституции поддерживают в связи с данным делом связь с российской службой внутренней разведки ФСБ. Министерство внутренних дел ФРГ, по его собственным данным, держит связь с министерством иностранных дел и другими ведомствами", - говорится в статье.

"Россия отрицает, что убийство может быть связано с деятельностью спецслужб страны. (...) Также и близкие к Кремлю российские СМИ пока держатся в стороне - в отличие от дела Скрипаля. В случае со Скрипалем проводилась масштабная дезинформационная кампания при участии российских СМИ и функционеров, сказала в разговоре с Der Spiegel Любовь Цыбульская, руководительница аналитического центра Hybrid Warfare Analytical Group на Украине. Однако о случае с убийством в парке Малый Тиргартен СМИ сообщают гораздо меньше". По мнению Цыбульской, это связано с разной реакцией на преступления со стороны Великобритании и Германии. "В то время как Великобритания приняла меры, немцы ведут себя очень мягко и это отражается Москвой", - говорит она.

В этом видит причину отсутствия российской пропаганды и Бен Ниммо из компании Graphika, специализирующейся на анализе соцсетей. "Если немецкое правительство перестанет вести себя сдержанно, Россия может отреагировать на это путем дезинформационной кампании, как и в деле Скрипаля, сказал он в разговоре с Der Spiegel. Отличительными признаками такой пропаганды являются, по его словам, четыре "D": dismiss, distort, distract, dismay. Отмахиваться, искажать, отвлекать, вселять страх", - передает Der Spiegel.