Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.02
USD
24.61
RUB
0.38
EUR
27.25
USD
24.80
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
7 октября 19, 19:46
В Лондоне задержали 135 экологических активистов
задержание
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Члены движения Extinction Rebellion выступают за активные меры по борьбе с изменениями климата.

В Лондоне правоохранители задержали 135 активистов экологического движения Extinction Rebellion, которые пытались заблокировать движение в центре города. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 7 октября.

Отмечается, что активисты были задержаны после того, как перекрыли набережную Виктории, располагающуюся вдоль северного берега Темзы. Акция прошла рядом с Министерством обороны Великобритании. До этого активисты прошлись маршем по центру Лондона, ударяя в стальные барабаны.

Среди задержанных в центре Лондона оказалась 81-летняя Сара Лейсенби, ранее работавшая социальным работником в Оксфорде. По ее словам, британское правительство обязано принять меры, чтобы радикально сократить использование ископаемых видов топлива, а также надавить на другие страны, чтобы те сделали то же самое.

Напомним, в понедельник аналогичные акции протеста экоактивистов с блокированием дорог проходят в Мадриде, Берлине, Амстердаме и других европейских городах. Ожидается, что некоторые протесты могут длиться не менее недели.

Ранее в Италии миллион человек протестовали против изменений климата. В 160 городах страны прошли массовые митинги в защиту климата. Их участниками были преимущественно дети и молодежь.
bigmir.net
Ещё по теме:
Лондон угрожает Ирану серьезными последствиями из-за танкера
В Британии университет запретит бургеры: назвали причину
СБУ показала задержание "помощника" Гримчака: видео
Британия ввела санкции против РФ: связано с подводниками
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Белого дома и Пентагона запросили документы по Украине
noimageКурт Волкер подал в отставку с еще одной должности
noimageПристайко 14 октября встретится с главами МИД стран ЕС
noimageСлед, ведущий в Москву
noimageВ Чили упали неизвестные космические объекты. ВИДЕО
Лента новостей