В Лондоне задержали 135 экологических активистов

В Лондоне правоохранители задержали 135 активистов экологического движения Extinction Rebellion, которые пытались заблокировать движение в центре города. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 7 октября.

Отмечается, что активисты были задержаны после того, как перекрыли набережную Виктории, располагающуюся вдоль северного берега Темзы. Акция прошла рядом с Министерством обороны Великобритании. До этого активисты прошлись маршем по центру Лондона, ударяя в стальные барабаны.

Среди задержанных в центре Лондона оказалась 81-летняя Сара Лейсенби, ранее работавшая социальным работником в Оксфорде. По ее словам, британское правительство обязано принять меры, чтобы радикально сократить использование ископаемых видов топлива, а также надавить на другие страны, чтобы те сделали то же самое.

Напомним, в понедельник аналогичные акции протеста экоактивистов с блокированием дорог проходят в Мадриде, Берлине, Амстердаме и других европейских городах. Ожидается, что некоторые протесты могут длиться не менее недели.

Ранее в Италии миллион человек протестовали против изменений климата. В 160 городах страны прошли массовые митинги в защиту климата. Их участниками были преимущественно дети и молодежь.