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7 октября 19, 22:09
Курт Волкер подал в отставку с еще одной должности
Волкер
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Экс-спецпредставитель Госдепа по Украине увольняется с работы в Институте Маккейна в США

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер оставляет работу в аналитическом центре Институт Маккейна в США. Он объяснил свое решение повышенным вниманием СМИ к его деятельности на посту спецпредставителя по вопросам Украины, передает Голос Америки.

"Недавнее внимание СМИ к моей работе на посту спецпредставителя по вопросам Украины рискует отвлечь внимание от достижений и продолжения роста Института и поэтому я ухожу с должности исполнительного директора Института по вопросам международного лидерства", - говорится в заявлении Волкера.

Синди Маккейн, вдова сенатора из Аризоны Джона Маккейна, именем которого назван центр, в ответном заявлении поблагодарила Волкеру за работу и преданность "моему мужу и всей семье Маккейнов".

В последнее время внимание СМИ привлекла роль Курта Волкера по делу о возможном давлении на украинскую власть, которую расследуют комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
liga.net
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