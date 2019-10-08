Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.02
USD
24.61
RUB
0.38
EUR
27.25
USD
24.80
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
7 октября 19, 23:22
У Белого дома и Пентагона запросили документы по Украине
Белый дом
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Демократы из Палаты представителей США в понедельник запросили в Пентагоне и в Административно-бюджетном управлении при Белом доме документы, связанные с финансовой военной помощью Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

По данным The Hill, письма с требованием в обязательном порядке предоставить документы поступили к главе Пентагона Марку Эсперу и к исполняющему обязанности директора управления Расселу Воугу от имени председателя комитета Палаты представителей по разведке Адама Шиффа, председателя комитета по иностранным делам Элиота Энгела и комитета по надзору Элайджи Каммингса.

"Прилагаемая повестка содержит требование предоставить документы, которые необходимы комитетам, чтобы изучить последовательность событий и причины, стоявшие за решением Белого дома задержать крайне необходимую военную помощь Украине, которая была одобрена Конгрессом США для противодействия российской агрессии", - говорится в письме Шиффа, Энгела и Каммингса.

Они попросили предоставить им необходимые документы к 15 октября 2019 года.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. 

А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. 

Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Белый дом ужесточит правила получения виз в США
Трамп поздравил Зеленского с очень сильным стартом
Конгресс требует стенограмму беседы Трампа с Зеленским
У Зеленского анонсировали его выступление на дебатах ГА ООН
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Курт Волкер подал в отставку с еще одной должности
noimageВ Лондоне задержали 135 экологических активистов
noimageПристайко 14 октября встретится с главами МИД стран ЕС
noimageСлед, ведущий в Москву
noimageВ Чили упали неизвестные космические объекты. ВИДЕО
Лента новостей