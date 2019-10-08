У Белого дома и Пентагона запросили документы по Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

По данным The Hill, письма с требованием в обязательном порядке предоставить документы поступили к главе Пентагона Марку Эсперу и к исполняющему обязанности директора управления Расселу Воугу от имени председателя комитета Палаты представителей по разведке Адама Шиффа, председателя комитета по иностранным делам Элиота Энгела и комитета по надзору Элайджи Каммингса.

"Прилагаемая повестка содержит требование предоставить документы, которые необходимы комитетам, чтобы изучить последовательность событий и причины, стоявшие за решением Белого дома задержать крайне необходимую военную помощь Украине, которая была одобрена Конгрессом США для противодействия российской агрессии", - говорится в письме Шиффа, Энгела и Каммингса.

Они попросили предоставить им необходимые документы к 15 октября 2019 года.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.

А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского.

Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.