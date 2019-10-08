Сайдик: Людям в Донбассе важен мир, условия - второстепенны

Для людей в Донбассе самое важное - мир, а на каких условиях он будет - это второстепенно, считает спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик. Об этом он заявил на международном форуме в Зальцбурге, сообщает Укринформ.

"Я слышу как на подконтрольных правительству в Киеве районах, так и в ОРДЛО, в сепаратистских регионах - люди приходят и говорят: спасибо за то, что вы сделали, работайте и дальше. Самое важное, что мы хотим иметь - это мир. А на каких условиях будет этот мир - это уже второстепенное", - заявил Сайдик.

Сайдик выразил надежду, что под руководством президента Владимира Зеленского Украина и дальше будет идти путем экономической и политической консолидации. "Мир в Донбассе был бы точно одним из важнейших элементов", - сказал он.

Постройку временного моста в Станице Луганской и согласование формулы Штайнмайера Садик назвал "обнадеживающим развитием ситуации".