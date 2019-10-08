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8 октября 19, 09:07
Штайнмайер объяснил работу «формулы Штайнмайера»
Штайнмайер
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Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, объяснил, откуда взялась и что предусматривает так называемая «формула Штайнмайера».
По его словам, введение в действие этой формулы предполагает разделение больших шагов, которые Украина и представители ОРДЛО не желали выполнять, на ряд более мелких. Об этом Штайнмайер заявил во время визита в Тбилиси в комментарии ВВС.

Глава Германии отметил, что Москва не имеет отношения к написанию этой формулы. Он убеждает, что «формула Штайнмайера» возникла из-за того, что переговоры глав нормандской четверки в Париже 2015 года не продвигались вперед.

Шаги, которые должны быть сделаны обеими сторонами, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего более, чем попытку сделать из больших шагов, которые участники конфликта не хотели делать, ряд небольших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия, до сих пор надо согласовать, — сказал Штайнмайер.

Политик добавил, что его удивляет аргумент противников «формулы Штайнмайера», поскольку во время ее обсуждения присутствовал тогдашний президент Петр Порошенко.

Издание предполагает, что Штайнмайер мог ошибиться с точной датой или местом переговоров, поскольку встреча в «нормандском формате» в Париже с участием президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии состоялась 2 октября 2015 года. Встреча в Берлине состоялась в октябре 2016 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «формула Штайнмайера» заключается в том, чтобы заработал закон об особом статусе Донбасса. Такой статус возможен только после проведения на Донбассе местных выборов, которые должны пройти исключительно по Конституции Украины.

источник: racurs.ua

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