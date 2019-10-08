Магнитные бури в октябре: названы самые опасные дни

Предполагается, что наибольшие колебания состоятся 24 и 25 октября, сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.





В эти дни ожидается слабая геомагнитная буря G1 уровня 5 баллов. А 21 и 26 октября магнитосфера будет колебаться в пределах 4 баллов.









Магнитные бури в октябре 2019 года, скриншот — tesis.lebedev.ru





Иммунологи утверждают, что к магнитной бури трудно подготовиться, но есть правила, которые позволяют спокойно перенести магнитные колебания.





Людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания или заболевания нервной системы следует держать лекарства, которые посоветовал ваш врач, наготове. Лучше носить их с собой в сумке или кармане.





Если есть возможность, в период магнитных бурь надо хорошо отдыхать, хорошо высыпаться. Если утром нужно рано вставать, то с вечера надо лечь спать пораньше.





Стоит помнить, что в этот период у многих людей могут наблюдаться резкие колебания настроения. Поэтому не стоит воспринимать все близко к сердцу и ссориться с близкими, обижаться на них.



