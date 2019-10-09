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9 октября 19, 08:52
Украина и ЕС готовы пересмотреть Соглашение об ассоциации
Украина, Евросоюз
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Среди главных вопросов к обсуждению — тарифы, таможня, а также Соглашение о признании эквивалентности технического регулирования

Украина и Европейский союз готовы к пересмотру Соглашения об ассоциации в части торговли уже этой осенью. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Все понимают, что Соглашение об ассоциации, переговоры по которому прошли 10 лет назад, нуждается в тщательном анализе, чтобы его обновить. Обе стороны заинтересованы в увеличении торговли. То, что мы видим сегодня с европейской стороны, так это конструктивное отношение к тому, что мы можем обсуждать, и какое решение мы можем принять в рамках Комитета ассоциации, который состоится в середине ноября в торговом составе, и на Совете ассоциации в декабре. Будем говорить о модальности, условиях и календаре обновления Соглашения уже этой осенью", — сообщил Качка.

Торгпред Украины заверил, что "новое правительство ставит целью максимально ускорить и усилить работу по выполнению Соглашения, поскольку уже был принят ряд законов для его выполнения".

При этом Качка обозначил ряд вопросов, которые необходимо решить. В частности, тарифы, таможня, Соглашение о признании эквивалентности технического регулирования — "то, что мы называем промышленным безвизом".

"Тут вопрос чувствительный, так как у ЕС опыт в таких соглашениях очень ограничен, и тут мы должны доказать, что мы можем трансформироваться в соответствии с европейскими правилами в тех или иных сферах. Если нам это удалось в сфере безопасности продуктов питания, то мы уверены, что нам это удастся в сфере безопасности непищевых продуктов. Так или иначе, мы об этом будет говорить в комитете ассоциации в торговом составе 18 ноября", — подчеркнул Качка.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "промышленный безвиз" создаст новые горизонты для экспорта украинских товаров на европейские рынки, и в случае выполнения Украиной подготовительной работы, оценочная миссия ЕС может прибыть уже в первой половине 2020 года.
Delo
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