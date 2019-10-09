Белый дом не будет участвовать в политическом спектакле

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"Не следует даже ожидать, что исполнительная власть примет участие в этих упражнениях политического театра, и она не будет в них участвовать", - заявила она.

Пресс-секретарь отметила: "Президент не сделал ничего плохого, и демократы это знают. По чисто политическим мотивам демократы решили, что их стремление отменить результаты выборов 2016 года позволяет им провести так называемое расследование, направленное на импичмент, которое игнорирует основные права, гарантированные каждому американцу".

Гришэм обвинила демократов в проведении именно закрытых слушаний, чтобы "лишить президента права вызывать свидетелей, проводить перекрестный допрос свидетелей, иметь доступ к доказательствам и многим другим основным правам".

Как сообщалось, юрист Белого дома Пэт Чиполлоне несколько ранее направил письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором предупреждает, что Администрация США не будет помогать конгрессменам в расследовании, цель которого - выяснить, следует ли объявлять импичмент президенту страны Дональду Трампу.

"Расследование незаконно, так как не подкрепляется положениями конституции. Оно не претендует на объективность", - отмечается в письме, выдержки из которого приводят американские СМИ.

Чиполлоне поясняет, что участие в расследовании в нынешнем его виде нанесёт вред институту исполнительной власти и принципу разделения власти. Также он обвиняет демократов в выдвижении незаконных требований в рамках своего расследования.

"Помня о своих обязанностях, президент США в нынешних условиях не может разрешить своей администрации участвовать в этом однопартийном расследовании", - пишет юрист.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Расследование, по утверждению СМИ, должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который проверял деятельность украинской нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена - Хантер.

Комитет по разведке палаты представителей США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.