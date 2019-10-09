СМИ рассказали о подразделении ГРУ РФ в Европе

Подразделение Главного разведуправления России действовало в Европе минимум десять лет и занималось дестабилизацией ситуации. Об этом сообщает The New York Times в среду, 9 октября.

Группа была причастна к попытке госпереворота в Черногории, кампании по дестабилизации в Молдове, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Издание отмечает, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды.

Теперь агенты служб безопасности в странах Запада пришли к выводу, что эти операции и, возможно, многие другие, являются частью скоординированной и постоянной кампании по дестабилизации Европы. По их версии, ее проводит элитное сверхсекретное подразделение российской разведки, которое квалифицируется на подрывной деятельности, саботаже и убийствах.

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.

Подразделение размещается в московской штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения. Ряд его сотрудников, как утверждается, участвовали в афганской и чеченских войнах, а также в войне на Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которому газета направила запрос о подразделении 29155, перенаправил журналистов в Минобороны РФ.

Напомним, что ранее Песков заявил, что Россия не влияет на отвод сил на Донбассе. Кремль не может поручиться за отвод войск на линии соприкосновения, потому что не является стороной конфликта, утверждает Песков.

Также сообщалось, что разведчики определили перспективу для Украины на ближайшие 10 лет. В четырех сценариях ведущую роль будут играть ВСУ.