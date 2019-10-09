Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.34
USD
24.87
RUB
0.38
EUR
27.09
USD
24.67
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
9 октября 19, 20:45
Сенат США обнародовал отчет о влиянии РФ на выборы 2016
Сенат США
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Агенство Интернет-расследований наносило ущерб президентской кампании Хиллари Клинтон, говорится в докладе.

Комитет по разведке Сената Соединенных Штатов Америки опубликовал новый отчет, где считает, что хакеры из Агентства интернет-исследований помогли Дональду Трампу во время президентских выборов 2016 года, по указанию российских властей. Об этом говорится в докладе. 

В опубликованной второй части доклада подтверждается, что фабрика троллей "Агентства Интернет-исследований", стремилась повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, нанося ущерб кампании Хиллари Клинтон.

Отмечается, что в отчете описываются масштабы вмешательства Российской Федерации в выборы 2016 года. Также подчеркивается, что перед выборами президента США 2020 года российские власти могут попытаться снова повлиять на результаты голосования.

Кроме того, в докладе содержится призыв к техническим фирмам предоставлять всю информацию государственным органам, чтобы помешать усилиям по дезинформации за рубежом, а законодателям рассмотреть законодательство, способствующее такому обмену. Документ также призывает исполнительную власть создать межведомственную целевую группу, занимающуюся мониторингом и предотвращением попыток вмешательства в выборы со стороны иностранцев в интернете. 

По данным комитета, вмешательство осуществлялось Агентством Интернет-исследований, которое находится в Санкт-Петербурге и принадлежит приближенному к Кремлю бизнесмену Евгению Пригожину.

Ранее сообщалось, что после визита Лаврова в Белый дом США вывезли из РФ топ-шпиона. 

Также стало известно, что в Конгрессе США начали расследование относительно возможного давления Трампа на Зеленского.
bigmir.net
Ещё по теме:
Сенат США един в вопросе санкций против РФ - посол США в РФ
Волкер прокомментировал "формулу Штайнмайера"
Джулиани представит доказательств вмешательства в выборы США
Климкин о решении ТКГ в Минске: Вопросов стало больше
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Иран начал внеплановые учения у границ Турции
noimageВладимир Путин собирал грибы со своим преемником?
noimageОпасный паразит держит курс на Европу
noimageИсключение России из ООН: возможности и последствия
noimageСирийские курды объявили срочную всеобщую мобилизацию
Лента новостей