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10 октября 19, 08:54
В США арестовали разведчика за передачу данных журналистам
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Сотрудника Министерства обороны может ждать до 20 лет тюрьмы

В США за возможную передачу секретной информации журналистам арестован сотрудник разведки Министерства обороны, сообщает The Hill.

30-летний Генри Кайл Фриз был арестован во вторник, 8 октября, когда явился на работу. Его обвинили в передаче информации, касающейся национальной безопасности. Если суд согласится с обвинением, его ожидает до 20 лет тюрьмы.

Согласно документам суда, информация, которую Фриз якобы разгласил, касалась иностранной системы вооружения. Разведчик предположительно состоял в романтических отношениях с одним из журналистов, который связал его со своим старшим коллегой. ФБР перехватывало телефонные разговоры Фриза с репортерами и имело доступ к их личной переписке в Twitter.

На основании переданной секретной информации якобы было опубликовано восемь статей.

Правоохранители не разглашают ни имен журналистов, ни название издания, на которое они работают.

В декабре 2018 года в Чехии разоблачили сеть российских шпионов. Вчера стало известно, что спецчасть российской разведки занимается скоординированной кампанией по дестабилизации Европы.
liga.net
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