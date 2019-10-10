Турция начала наземную операцию в Сирии

Турецкий наземные силы и их сирийские союзники атаковали курдскую милицию на севере Сирии. О начале операции сообщает официальный аккаунт Министерства обороны Турции в Twitter.

"Турецкие Вооруженные силы и Сирийская национальная армия начали наземную операцию к востоку от Евфрата", - говорится в записи.

По сообщению Reuters (со ссылкой на турецкие СМИ), войска вошли в Сирию в четырех точках, вблизи Тель-Абьяда и Рас-эль-Айна. Наземной операции предшествовала бомбардировка с воздуха и артиллерийский обстрел.