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10 октября 19, 09:03
Турция начала наземную операцию в Сирии
Турецкий танк
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Началу вторжения предшествовали бомбардировка и обстрелы из артиллерии

Турецкий наземные силы и их сирийские союзники атаковали курдскую милицию на севере Сирии. О начале операции сообщает официальный аккаунт Министерства обороны Турции в Twitter.

"Турецкие Вооруженные силы и Сирийская национальная армия начали наземную операцию к востоку от Евфрата", - говорится в записи.

По сообщению Reuters (со ссылкой на турецкие СМИ), войска вошли в Сирию в четырех точках, вблизи Тель-Абьяда и Рас-эль-Айна. Наземной операции предшествовала бомбардировка с воздуха и артиллерийский обстрел.

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Мирная весна" на территории Сирии. Он заявил, что операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и ИГ. Турецкие войска начали наступление. Сообщалось о воздушных ударах по приграничному городу Рас-аль-Айн. Курды объявили всеобщую мобилизацию.
liga.net
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