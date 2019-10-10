Євродепутати обговорили "формулу Штайнмаєра"

Як повернути мир в Україну, чи безпечна формула Штайнмаєра і яка має бути допомога ЄС Києву, такі питання обговорювали у Європарламенті. Дебати з українського питання відбулися в Брюсселі напередодні пізно ввечері. Усі подробиці - далі.

Під час дебатів про Україну йшлося, насамперед, про безпеку. Кілька євродепутатів запропонували Брюсселю долучитися до мирного процесу на Донбасі й запросити до переговорів також США. Бо нинішній варіант - формула Штайнмаєра, на їхню думку, містить чимало небезпек.

"Пропозиція відповідає російській концепції федералізації України: надати автономію регіонам, послабити центральну владу та посилити вплив Москви. Гадаю, демократична влада країни має повне право врегулювати цей конфлікт по-своєму. Але слід бути обережними і не втрапити в чергову пастку Путіна", - говорить Вітольд Ващиковський, євродепутат від Польщі.

"Чи не здається вам, що формула Штайнмаєра заохочує Путіна продовжувати свій план щодо України? Чи не створює ця модель блокування у довготривалій перспективі кожне суверенне рішення інституцій у Києві? Чи не є це формула "менше України в Україні"?" - говорить Александр Йорданов, євродепутат від Болгарії.

Тим часом Федеріка Могеріні, яка опікується зовнішньою політикою ЄС, запевнила, Європа уважно стежить за ситуацією і наступного понеділка міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять це питання. Водночас вона привітала останні рішення Києва і Москви.

"Останнім часом ми спостерігали важливий розвиток у Нормандському форматі та тристоронньої контактної групи. Зустріч у Мінську 1 жовтня щодо формули Штайнмаєра - це крок, який, маємо надію, - приведе до певного прогресу в імплементації Мінських угод усіма сторонами", - говорить Федеріка Могеріні, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики.

Могеріні зазначила, Україна нині значно сильніша, аніж п'ять років тому. Завдяки реформам, а також допомозі від Євросоюзу. Який інвестував в державу більше, ніж в будь-яку іншу країну в світі. Один з євродепутатів, тим часом зауважив - не варто сприймати це за належне.

"Україна - жертва, але вона також має продемонстувати дії. Ми маємо нагадати усім громадянам, що надали їм фінансову допомогу - 15 мільярдів євро. Ми були разом на політичному та дипломатичному фронтах. Вони, своєю чергою, мають допомогти нам підтримати їх: відстоюючи свого президента", - говорить Бернар Гетта, євродепутат від Франції.

Формула Штайнмаєра, яка мала б принести мир державі, спричинила в країні протести, що теж на руку Кремля, вважають інші депутати. Та закликали українську владу бути пильною, а народ - до єдності.