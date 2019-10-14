Эрдоган пригрозил Европе миллионами беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил дать возможность 3,6 млн сирийских беженцев отправиться из Турции в Европу, если ЕС будет критиковать операцию Анкары в Сирии. Об этом сообщает в четверг, 10 октября, агентство Bloomberg.

Выступая в Анкаре, Эрдоган пригрозил "отворить двери" для нелегалов и предостерег ЕС от использования термина "вторжение" в отношении операции "Родник мира".

"Если ЕС налепит ярлык оккупации на операцию "Родник мира", то Турция отворит двери для миллионов сирийских беженцев, чтобы они отправились в Европу", - сказал Эрдоган.

"Турция будет игнорировать критику операции "Родник мира", которую мы начали против террористических элементов в то время, как 10 иностранных сил свободно действуют в Сирии", - сказал президент.

Кроме этого, он раскритиковал Египет и Саудовскую Аравию за их неприятие турецкой операции. "Первым делом, я призываю Саудовскую Аравию взглянуть в зеркало и ответить на вопрос, что вы делаете в Йемене", - подчеркнул он.

Эрдоган также сообщил, что с момента начала операции турецкие военные уничтожили 109 террористов.

Всего же, по словам Эрдогана, за последние четыре года Турция "нейтрализовала" в общей сложности 16 тысяч террористов. В то же время, СМИ сообщают, что в результате обстрела сирийскими курдами турецких городов Акчакале и Джейланпынар на границе с Сирией были ранены по меньшей мере 18 человек.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что пора вернуть американских военных домой и теперь с ИГИЛ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды.

Таким образом он оставил курдов без военной помощи США. Позже Трамп заявил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.

