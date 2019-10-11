В Китае обрушился мост, есть жертвы. видео

В момент аварии на мосту находились три легковых автомобиля и два грузовика
Три человека погибли и двое получили ранения в результате обрушения эстакадного моста, которое произошло 10 октября в городе Уси восточнокитайской провинции Цзянсу. Об этом сообщает Xinhua.
Местные власти уточнили, что примерно в 18:10 обрушилась проезжая часть эстакадного моста на пересечении одной из дорог с участком 312-й автодороги государственного значения.
"Три легковых автомобиля оказались придавленными обломками обрушившегося моста, в двух из них находились три человека, которые уже погибли, другой был припаркован без пассажиров", - уточняется в сообщении.
В момент аварии на мосту были три легковых автомобиля и два грузовика.
По предварительной информации, трагедия произошла в связи с перегрузкой автомобилей.