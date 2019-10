Появились доказательство вмешательства Украины в выборы США

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил о возможном сговоре между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

Об этом он сообщил в Twitter.

В частности, Джулиани опубликовал электронную переписку между представителями Национального комитета Демократической партии США.

В сообщении идет речь о переписке между Али Калупа (консультант DNC) и Луисом Миранда (директором по коммуникациям DNC) от 3 мая 2016 года, в которой они обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society.

BREAKING NEWS: This email exchange between Ali Chalupa (Consultant for the DNC) and Luis Miranda (Comms Director for the DNC) dated 5/3/16, is one of many instances proving collusion between Ukrainian officials and DNC/Clinton campaign. pic.twitter.com/7eoRXk6DDv

Один из представителей DNC сообщил, что познакомил журналистов с Майклом Исикоффим, вероятно, в деле Пола Манафорта (на то время глава предвыборного штаба Дональда Трампа).

Известно, что Джулиани якобы получил эту переписку из открытой базы Wikileaks, документов, которые были получены благодаря кибератаке на серверы Демократической партии США.

Ранее Руди Джулиани пообещал опубликовать доказательства вмешательства Украины в выборы.

Как сообщалось, Дональд Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в президентские выборы в 2016 году.

Напомним, американского лидера обвиняют в давлении на украинскую власть и президента Владимира Зеленского, в частности, с целью "дать ход" производству против сына Джозефа Байдена, потому что он, вероятно, будет его основным конкурентом на следующих выборах.

Вскоре Конгресс США официально начал процедуру импичмента Трампа из-за его возможного давления на Зеленского.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму июльского разговора Трампа и Зеленского. В ней Зеленский говорит, что следующий генпрокурор будет "полностью его человеком" и займется делом Байдена.