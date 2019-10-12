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12 октября 19, 15:41
В ЕС остерегаются американских санкций
ЕС
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Введение США пошлин подтолкнет ЕС к введению контрмер

Европейский союз направил письмо США, в котором заявил о своем беспокойстве в связи с возможным введением Вашингтоном пошлин на товары и услуги стран ЕС, сообщает газета El Pais.

По информации издания, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём предупредила об ущербе для компаний и мировой торговли, который может повлечь за собой повышение тарифов.

По ее мнению, такой шаг лишь "поставит под угрозу рабочие места по обе стороны Атлантики" в "деликатный момент". В связи с эти еврокомиссар призвала США попытаться найти "справедливый выход" из данной ситуации.

Письмо было направлено представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру после того, как некоторые члены сообщества заявили о своей обеспокоенности и призвали отреагировать на возможное введение пошлин.

В послании Мальмстрем выразила сожаление в связи с тем, что Вашингтон, "похоже, уже принял решение", и отметила, что это усложнит урегулирование данной проблемы путем переговоров. Еврокомиссар подчеркнула, что введение США пошлин "подтолкнет ЕС к введению контрмер".

Мальмстрем призвала США "как можно скорее начать переговоры, чтобы прийти к справедливому соглашению" для обеих сторон. Она напомнила, что Брюссель уже направил Вашингтону в июле "конкретные предложения" о "новом режиме субсидий в авиационном секторе". Еврокомиссар посетовала, что до сих пор не получен ответ на "эти конкретные предложения".

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с Евросоюзом предоставляют 70 млн евро на развитие малого и среднего бизнеса в Украине. Соответствующее соглашение о финансировании МСБ на 70 млн евро между Европейским банком реконструкции и развития и банками-партнерами подписано в представительстве ЕБРР в Украине.
Delo
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