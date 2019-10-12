Тайфун в Японии: аэропорт в Токио прекращает работу

Сегодня, 12 октября, Токийский международный аэропорт Ханеда в 14:00 по местному времени (08:00 по киевскому времени) полностью прекратит свою работу из-за тайфуна "Хагибис", который в настоящее время движется к японской столицы.

Об этом сообщает Regnum со ссылкой на Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

По информации агентства, эта мера коснется как внутренних, так и международных авиалиний. Ожидается, что к вечеру субботы аналогичные меры будут приняты и еще одним столичным международным аэропортом Нарита.

Кроме этого, погодные условия стали также причиной полной остановки железнодорожного сообщения в Токио, включая движение высокоскоростных поездов "Синкансен" (высокоскоростная сеть железных дорог в Японии, предназначенная для перевозки пассажиров между крупными городами Японии — Delo.ua).

Из-за тайфуна в Токио закрыты большинство магазинов, ресторанов и аптек, включая круглосуточные.

Напомним, по состоянию на сентябрь 2019 года, среднегодовой показатель страховых убытков во всем мире находится на уровне $92 млрд.