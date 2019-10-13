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13 октября 19, 08:57
В Токийском заливе затонул корабль из-за тайфуна
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На борту судна водоизмещением около двух тысяч тонн находились 12 человек – трое граждан Мьянмы, семь Китая и двое Вьетнама.

Восемь человек числятся пропавшими без вести, после того как панамское судно JIA DE во время тайфуна Хагибис пошло ко дну в Токийском заливе. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии в воскресенье, 13 октября.

Всего на борту судна водоизмещением около двух тысяч тонн находились 12 человек – трое граждан Мьянмы, семь Китая и двое Вьетнама.

Позже стало известно, что трех членов экипажа удалось спасти, одного моряка обнаружили погибшим.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до восьми человек. Еще не менее 17 человек числятся пропавшими без вести и 106 – пострадали.

Напомним, 12 октября тайфун Хагибис обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Скорость ветра в центре достигает 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров в секунду.

Из-за тайфуна в Японии произошла полная остановка железнодорожного и авиационного сообщения. Наблюдаются масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета.
bigmir.net
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