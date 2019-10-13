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13 октября 19, 09:39
Франция прекращает экспорт оружия в Турцию
Франция
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После Германии Франция также останавливает экспорт оружия в Турцию

Франция прекращает экспорт оружия в Турцию, которое может быть использовано в наступлении на курдов в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел и министерства вооруженных сил Франции, сообщает AP.

"Франция будет настаивать на общеевропейском подходе к приостановке продаж оружия Анкаре на встрече министров иностранных дел ЕС, которая запланирована на понедельник, 14 октября", - отмечается в заявлении.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Мирная весна" на территории Сирии. 

Он заявил, что операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и ИГ. Президент США Дональд Трамп назвал вторжение "плохой идеей", а Сенат США пообещал наложить на Турцию "санкции из ада". 

Эрдоган в ответе Трампу заявил, что у Турции есть "юридические основания" размещать войска в Сирии, в отличии от США. 12 октября сообщалось, что правительство Германии прекращает экспорт оружия в Турцию.
liga.net
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