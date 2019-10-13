Франция прекращает экспорт оружия в Турцию, которое может быть использовано в наступлении на курдов в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел и министерства вооруженных сил Франции, сообщает AP.

"Франция будет настаивать на общеевропейском подходе к приостановке продаж оружия Анкаре на встрече министров иностранных дел ЕС, которая запланирована на понедельник, 14 октября", - отмечается в заявлении.





Он заявил, что операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и ИГ. Президент США Дональд Трамп назвал вторжение "плохой идеей", а Сенат США пообещал наложить на Турцию "санкции из ада".





Эрдоган в ответе Трампу заявил, что у Турции есть "юридические основания" размещать войска в Сирии, в отличии от США. 12 октября сообщалось, что правительство Германии прекращает экспорт оружия в Турцию.