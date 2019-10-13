Франция прекращает экспорт оружия в Турцию, которое может быть использовано в наступлении на курдов в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел и министерства вооруженных сил Франции, сообщает AP.
"Франция будет настаивать на общеевропейском подходе к приостановке продаж оружия Анкаре на встрече министров иностранных дел ЕС, которая запланирована на понедельник, 14 октября", - отмечается в заявлении.9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Мирная весна" на территории Сирии.