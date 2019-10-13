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13 октября 19, 09:46
Мощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 19 чел. Фото, видео
тайфун Хагибис
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По предварительной информации, травмированы 126 человек

В Японии в результате сильного тайфуна Хагибис погибли не менее 19 человек Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителей властей.

По данным телеканала NHK ,126 человек травмированы, 16 человек считаются пропавшими без вести.


#Hagibis blows through Japan#Hagibis #Typhoonhttps://t.co/xZHPRNU5fb pic.twitter.com/ohunClvuJx

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 13, 2019



Непогода вызвала значительные разрушения в нескольких провинциях - разрушены дамбы, реки вышли из берегов и затопили улицы и дома. На многих дорогах сильный ветер повалил деревья, которые заблокировали движение транспорта. Спасатели эвакуировали людей с помощью вертолетов и резиновых лодок.



В провинции Тиба недалеко от Токио в результате урагана разрушены десятки домов. Около 100 000 семей остались без электричества. В других провинциях света нет также в десятках тысяч домов.

Власть в столице и в других провинциях объявила высший уровень опасности. Премьер-министр страны Синдзо Абэ созвал экстренное совещание и отправил представителей власти в районы, пострадавшие больше всего. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Из-за тайфуна был перенесен квалификационный заезд этапа Формулы-1 в Японии, а также отменен матч кубка мира по регби между сборными Канады и Намибии, который должен был состояться 13 октября в городе Камаиси на севере страны. 


12 октября сообщалось, что из-за сильного ветра в префектуре Тиба погиб один человек, пять получили травмы, трое объявлены пропавшими без вести.
liga.net
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