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13 октября 19, 10:20
Саудовская Аравия одобрила размещение американских военных
американские военные
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Соединенные Штаты Америки перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военных.
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман одобрили размещение на территории страны дополнительного американского военного контингента, сообщает SPA в субботу, 12 октября.

Такое решение было принято после произошедшей в сентябре атаки на объекты саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco. 

 Власти Эр-Рияд считают, что этот шаг поможет обеспечить безопасность страны, а также противодействовать угрозам стабильности и глобальной экономике. 

 Ранее США приняли решение отправить в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военнослужащих. В частности, США направят в страну две дополнительные батареи противоракетных комплексов Patriot.
bigmir.net
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