Саудовская Аравия одобрила размещение американских военных

Такое решение было принято после произошедшей в сентябре атаки на объекты саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco.





Власти Эр-Рияд считают, что этот шаг поможет обеспечить безопасность страны, а также противодействовать угрозам стабильности и глобальной экономике.





Ранее США приняли решение отправить в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военнослужащих. В частности, США направят в страну две дополнительные батареи противоракетных комплексов Patriot.