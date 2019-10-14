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13 октября 19, 20:59
Министр обороны ФРГ: Северный поток-2 будет достроен
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
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Крамп-Карренбауэр заверяет, что вопрос энергетической безопасности восточноевропейских стран не останется без внимания

Министр обороны ФРГ и глава партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что газовый трубопровод Северный поток-2 будет достроен, несмотря на то, что РФ является ненадежным партнером. Об этом сообщает DW.

"Северный поток-2 – сложный проект. Учитывая текущее состояние работ и заключенные договоры, было бы нечестно создавать впечатление, что строительство газопровода может быть прекращено", - сообщила она.

По словам Крамп-Карренбауэр, РФ является ненадежным партнером - и Берлин делает все, чтобы в переговорах с Россией поднимался вопрос безопасности стран Восточной Европы, в том числе и в энергетической сфере.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что из-за запуска Северного потока-2 Украина может потерять до $3 млрд на транзите газа.
Глава австрийского нефтяной компании OMV Райнер Зеле сообщил, что у консорциума по строительству газопровода Северный поток-2 есть хорошие шансы получить разрешение на строительство в Дании - и обсуждать альтернативные маршруты прокладки не нужно


liga.net
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