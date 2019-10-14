Министр обороны ФРГ: Северный поток-2 будет достроен

Министр обороны ФРГ и глава партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что газовый трубопровод Северный поток-2 будет достроен, несмотря на то, что РФ является ненадежным партнером. Об этом сообщает DW.

"Северный поток-2 – сложный проект. Учитывая текущее состояние работ и заключенные договоры, было бы нечестно создавать впечатление, что строительство газопровода может быть прекращено", - сообщила она.

По словам Крамп-Карренбауэр, РФ является ненадежным партнером - и Берлин делает все, чтобы в переговорах с Россией поднимался вопрос безопасности стран Восточной Европы, в том числе и в энергетической сфере.