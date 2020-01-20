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13 октября 19, 22:42
Сын Джо Байдена прокомментировал скандал в Украине
Хантер Байден
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Дональд Трамп утверждает, что Хантер Байден занимался коррупционной деятельностью в США и Украине, где он одно время был членом совета директоров газодобывающей компании Burisma.
Сын бывшего вице-президента и кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер Байден решил покинуть пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами КНР, чтобы не давать повода для обвинений в конфликте интересов, говорится в заявлении от имени Хантера Байдена его адвоката Джорджа Месиреса.
 
По словам адвоката, Хантер Байден не получил никакой прибыли во время пребывания в совете директоров компании BHR. В то же время намерен уйти в отставку из совета директоров компании до 31 октября 2019 года. Он также не будет работать ни в одной иностранной компании и не будет входить в правление иностранных компаний, если его отец будет избран президентом.
 
Адвокат также прокомментировал работу Хантера Байдена в совете директоров украинской энергетической компании Burisma.
 
"Хантер присоединился к совету как неисполнительный директор, то есть он был независимым членом правления, а не членом управленческой команды. Хантер никогда не отвечал за юридические дела компании. Как и все директора Burisma, Хантер получил компенсацию за свою работу", - говорится в заявлении.
 
"Хантер покинул пост в Burisma в апреле 2019 года. Несмотря на тщательную проверку, ни один из правоохранительных органов, ни отечественных, ни иностранных, не утверждал, что Хантер осуществлял правонарушения в любой момент в течение своего пятилетнего срока", - подчеркнул адвокат от имени своего клиента.
 
Напомним, что 8 октября Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, что у Китая нет намерения вмешиваться во внутренние дела США. Так власти Китая отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа о том, чтобы Пекин начал расследование деятельности своего политического конкурента-демократа Джо Байдена и его сына в Китае.
 
Трамп утверждает, что Хантер Байден занимался коррупционной деятельностью в США и Украине, где он одно время был членом совета директоров газодобывающей компании Burisma. Американский президент считает, что Хантер Байден сумел избежать ответственности благодаря своему отцу. Президент не приводит каких-либо свидетельств, подтверждающих его обвинения.
 
Джо Байден в настоящее время является основным соперником Трампа из потенциальных кандидатов в президенты от демократов.
 
bigmir.net
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