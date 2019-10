Парламентские выборы в Канаде: что в них важно для Украины

Вибори в Канаді фактично визначають роль її країни на міжнародній арені. Чого нам чекати: консервативну з акцентом на захист власних інтересів чи ліберальну «помічницю світу», що вирішує глобальні питання безпеки?

За перейняттям досвіду британської культури, в Канаді між собою конкурують дві основні партії: Консервативна «сині» (Conservative Party of Canada) та Ліберальна «червоні» (Liberal Party of Canada). Своє почесне третє місце з часу попередньої виборчої хвилі займає Нова Демократична партія (New Democratic party of Canada).

Системні партії Канади, що приймають участь в парламентських виборах 2019 року:





Консервативна партія. Зазнавши поразку молодому Трюдо в 2014 році, після 10-річного перебування при владі Стівен Харпер склав свої повноваження лідера Консервативної партії. Наступним очільником «синіх» в 2017 році став Ендрю Шир. З цього часу, він веде активно внутрішню політику, відстоюючи інтереси прихильників «канадського консерватизму». Партія «торі» (консерватори) одна із найстарших партійних утворень. Заснована в 1854 році Джоном Макдональдом та Жоржом Картьє, вона зазнала чимало змін до того часу, коли її стали називати просто «Консервативна Партія Канади». Проте, цінності, історія та ідеологія залишилась незмінними.





Нова Демократична партія. Очільником Нової Демпартії став Джагмен Сінгх, який відстоює на ряду із Ліберальною партією цінності лівих. НДП – це соціал-демократична партія, яка жодного разу, з часу заснування в 1961 році, не формувала уряд. Підтримуючи розвиток економічних програм, бориться за соціальну справедливість у світі.





Партія Зелених. Лідером Партії Зелених є Елізабет Мей яка виступає за «стійкий розвиток» у гармонії з довкіллям. Партія не набуває широкої підтримки, проте володіє постійним електоратом.





Квебецький блок. Bloc québécois який воснові підтримає сепаратиські рухи штату Квебек.