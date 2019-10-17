"Не будь дураком!" Трамп написал Эрдогану открытое письмо

Президент США Дональд Трамп призвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана не быть упертыми: решить сирийский вопрос мирным путем и "не подводить мир". Об этом хозяин Белого дома написал Эрдогану в письме за день до начала турецкого вторжения в Сирию, передает CNN.

"Вы войдете в историю в лучшем свете, если решите пойти правильным и гуманным путем. И точно также вы войдете в историю как дьявол, если этого не случится. Не будьте таким жестким парнем. Не будьте дураком!", - написал президент США.

Трамп проакцентировал, что в случае продолжения турецкого вторжения он уничтожит экономику Турции.

"Давайте работать над хорошей сделкой! Вы не хотите быть ответственным за убийства тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за уничтожение турецкой экономики", - сообщил Трамп.

Президент США объяснил Эрдогану, что лидер сирийских курдов генерал Мазлум хочет переговоров с Анкарой и готов к уступкам, которых не делал ранее.