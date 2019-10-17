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17 октября 19, 09:51
В США планируют импичмент Трампа на 25 декабря
Трамп
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Республиканцы ожидают получить обвинительное заключение об импичменте к каникулам на День благодарения.

Сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер сообщил журналистам о проведении инструктажа лидером республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митчем Макконнеллом, касающегося процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает телеканал CNN.

"Есть основания полагать, что мы получим утвержденное полным составом Палаты представителей обвинительное заключение об импичменте к каникулам на День благодарения", –сообщил он.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.
bigmir.net
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